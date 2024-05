A Time Out diz

No fim de semana de 11 e 12 de Maio, a ADAO organiza a terceira edição do Festival de Fotografia Analógica, que tem como objectivo divulgar – e dignificar, dizem – a fotografia e os fotógrafos e facilitar o contacto do público com esta forma de arte. Agendados estão já dois passeios fotográficos, ambos às 10.45 – o de sábado ao património industrial e o de domingo ao património ferroviário – e duas sessões fotográficas com modelo, sábado e domingo das 15.30 às 17.30 (+ info e inscrições: festivalfotográfico.adao@gmail.com).

Além destes, haverá expositores de venda de trabalho fotográfico de autor, photo-books e equipamento; exposição de fotografias dos finalistas da Open Call; exposição de fotografia de artistas convidados; apresentações ou talks com artistas; filmes e documentários; workshops; e, muito importante, actividades infantis, para poder levar os miúdos consigo, mas poder ir dar as suas voltinhas. Programação completa no facebook.

ADAO – Associação Desenvolvimento Artes e Ofícios. @adao_cultural. Rua da Recosta, 1, Barreiro. 11, 12 Mai (Sáb, Dom) 14.00-19.00. Entrada livre