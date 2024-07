Festival Músicas de Uma Noite de Verão

Sexta-feira, 5 de Julho é noite para ouvir árias de ópera, com o tenor Carlos Monteiro e as sopranos Alexandra Bernardo e Elvire de Paiva e Pona, com Joana Rolo ao piano, às 20.30, seguido, às 21.45, de tango, com um quarteto de músicos e dois bailarinos.

No sábado, 6 de Julho, às 20.30, o Coro Ecce e o pianista Filipe Raposo irão tocar, sob a direcção de Paulo de Lourenço, dez arranjos de canções sefarditas sobre o quotidiano, desde os amores a receitas de como fazer guisados. Às 21.45, Mário Laginha apresenta Jangada, que tocará em trio, com o contrabaixista Bernardo Moreira e o baterista João Pereira.

Domingo, 7 de Julho, às 20.30, teremos a Orquestra Sinfonietta de Lisboa, dirigida por Vasco Pearce de Azevedo, com música desde o Barroco até ao século XX, incluindo o “Messias”, de Haendel e a “Serenata para Cordas”, de Elgar.

Praça de Campolide. 5-7 Jul, Seg-Qua 20.30/ 21.45. Entrada livre