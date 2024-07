Festival Pedras'24 – O Infinito Amando Semear

Percursos por Lisboa completamente fora da caixa – é o que pode esperar do Pedras'24 (Práticas com Pessoas e Lugares), com programação para todos os dias desta semana, de 1 a 7 de Julho.

"Este ano, o Festival Pedras'24 passeia entre a Horta do Sr. Manel na Ajuda, o rio Tejo, o Vale Fundão, a Quinta das Flores, o Forte da Santa Apolónia, o Beco dos Toucinheiros, a Vila Dias, a Vila Amélia Gomes, a Travessa da Amorosa, o Palácio Pancas Palha, o Beco da Horta das Canas, e o centro de Carnide, onde se desenrolarão performances artísticas, encontros, lanches e piqueniques, micro-bailes e bailões, caminhadas e poisios, estares para nada e conversas. No último dia do festival terá lugar a antestreia de Qual é o código, uma criação de Sofia Neuparth com a Companhia Dançando com a Diferença, cuja entrada é livre, sujeita à lotação da sala, mediante reserva para o 91 970 8336." Toda a programação, dia a dia, aqui.

Festival Pedras'24. 1-7 Jul Seg-Dom. Vários locais e horários. Programação