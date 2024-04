Festival Vilar de Mouros: a revolução de Agosto com Abril à espreita

A Time Out diz

Nesta sessão do programa Aprende a Ouvir, Companheiro, Luís de Freitas Branco escolhe o primeiro Festival Vilar de Mouros, onde os cabeças de cartaz foram os Manfred Mann e o jovem Elton John, com mais de 10 mil espectadores. Os convidados são "Jorge Palma e José Cid, dois músicos que subiram ao palco do Vilar de Mouros de 71, um festival de música no meio de uma ditadura, no meio do nada, orquestrado pelo Dr. António Barge, um ginecologista obstetra; e Tomás Wallenstein, um herdeiro do rock português, que conhece o palco da aldeia minhota enquanto vocalista dos Capitão Fausto", diz o site da Antena 1.

Como forma de assinalar os 50 anos do 25 de Abril, a Antena 1, em parceria com a editora Livros Zigurate, propõe um programa na rádio pública com o sugestivo título Aprende a Ouvir, Companheiro. Luís de Freitas Branco junta convidados à volta de um gira-discos para ouvir álbuns e canções ou falar de acontecimentos igualmente incontornáveis. O programa tem oito sessões, em vários locais, entre 28 de Março e 23 de Maio.

Auditório do Liceu Camões. Rua Almirante Barroso. 8 Mai (Qua) 19.00. Entrada livre sujeita à lotação do espaço