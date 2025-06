A Aldeia Galega da Merceana, em Alenquer, recebe a terceira edição do Festival Vinhos N’Aldeia. São mais de 20 produtores da Região dos Vinhos de Lisboa a apresentar referências vínicas e a celebrar a ruralidade, cultura e inovação vitivinícola. O programa inclui degustações, gastronomia e música. Conte também com lançamentos de novos vinhos, tertúlias e conversas com produtores e enólogos que apresentam o melhor da cultura vínica da região. A entrada ao espaço é livre, mas as provas de vinho e tertúlias são acessíveis mediante bilhete (12€ bilhete individual na compra antecipada pelo website; 20€ para bilhete duplo na compra antecipada pelo website; 17€ bilhete individual no próprio dia).

Praça do Pelourinho (Alenquer). 21 Jun. 15.30-01.00. Entrada livre. Bilhete para provas e tertúlias a partir de 12€