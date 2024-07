Filmes com Realizadores, na Casa da Achada

Esta segunda-feira, 8 de Julho, pode ver na Casa da Achada o documentário Il Sogno Mio d’Amore, de Nathalie Mansoux e Miguel Moraes Cabral (2018, 100’). Em Julho, a Casa da Achada deu início ao ciclo Filmes com Realizadores, todas as segundas às 21.30, e mostra cinco filmes independentes, contando com os seus realizadores a apresentá-los e a conversar sobre eles.

Nas próximas segundas conte com Another Lisbon Story, de Claudio Carbone (2017, 53'), a 15 de Julho; Aparelho Voador a Baixa Altitude, de Solveig Nordlund (2002, 80'), a 22 de Julho; e No país de Alice, de Rui Simões (2020, 110'), a 29 de Julho.

Casa da Achada. Rua da Achada, 11 (Baixa/ Mouraria). 8 Jul (Seg) 21.30. Entrada livre