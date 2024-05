A Time Out diz

Nos Filmes de Culto do Liceu Camões pode ver esta segunda 20 de Maio, no Auditório Camões, Adeus, rapazes (Au revoir les enfants), de 1987, um drama semi-autobiográfico do realizador Louis Malle, passado na II Guerra (1h 43m).

Resumo: França, Inverno de 1944. Julien, de 12 anos, anda no colégio católico de St. Jean-de-la-Croix e antipatiza com o seu novo colega de quarto, Jean. No entanto, acabam por se tornar grandes amigos e partilhar segredos até que Julien descobre que Jean é judeu e está ali escondido dos nazis. A tragédia chega à escola quando a Gestapo a invade.

Auditório Camões. Rua Almirante Barroso, 25 A. 20 Mai (Seg) 19.00. Entrada livre