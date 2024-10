First step, na Bigger Splash

Sexta-feira 11 de Outubro o atlelier de design e galeria de arte contemporânea Bigger Splash estreia-se em Lisboa com "First Step", uma colectiva de 64 artistas, cheia de nomes conhecidos (Fernanda Fragateiro, Pedro Cabrita Reis, Ana Pérez-Quiroga, Musa paradisiaca, Alice Geirinhas, Miguel Palma, Miguel Branco, Rui Sanches são só meia dúzia deles). Na foto Just keep walking (if you can), de João Motta Guedes – sim, vai haver muitos sapatos para este primeiro passo.

Galeria da Bigger Splash. Rua Maria, 63 A. De 11 Out até 09 Nov. Inauguração: 11 Out (Qui) 17.00-21.00