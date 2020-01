Esta cadeia está espalhada por todo o país, são verdadeiros clubes de cidade preparados para o receber a qualquer hora do dia e da semana com a maquinaria necessária a monitorizar vários tipos de treino. Pode participar nas aulas de bodypump, TRX, cycling, yoga, bumbum fit ou spinning, mas quem prefere um treino personalizado há a possibilidade de ter personal trainer. Em Lisboa ainda só pode treinar no Fitness Factory de Moscavide, mas abrirá um novo em breve. Quanto às mensalidades, estas podem ser XS (07.00-17.30; 19,90€), S (livre trânsito, contrato 12 meses, 24,99€) e M (29,99€; livre-trânsito sem contrato).