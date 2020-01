Fitness Park

Abriu no arranque de 2019 no Saldanha e é o primeiro da cadeia francesa, que detém mais de 180 ginásios, a instalar-se por cá. Mantêm firme a ideia de que a diferença aqui é a tecnologia da maquinaria espalhada ao longo dos mais de 800 m2 de ginásio. Tem zonas dedicadas ao cardio, musculação e crosstraining, para além de todas as aulas de grupo – do yoga, pilates ao spinning.