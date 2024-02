Flores de pedra: simbologia das flores

A Time Out diz

No século XIX, o significado das flores era conhecido pela generalidade da população e usado na troca de mensagens entre familiares, amigos e amantes. Também nos cemitérios se escolhiam as flores a talhar nos túmulos para transmitir uma mensagem a quem vinha prestar homenagem ao defunto. Esse saber perdeu-se em grande parte e é sobre o significado das flores usadas em cemitérios que esta visita se debruça. Vai ficar surpreendido, garantimos. E mais não dizemos.

Percurso circular, com duração de 90 a 120 minutos. Ponto de encontro: entrada do Cemitério do Alto de São João. Visita gratuita com inscrição obrigatória em cemiterios.visitas@cm-lisboa.pt. 17 Fev (Sáb) 15.00