Foliada de Samain, na Xuventude de Galicia

No sábado 2 de Novembro, há festa na Xuventude da Galiza. "Vamos celebrar com uma foliada o dia mais assustador do ano, aparece no Centro Galego de Lisboa, traz vontade de bailar, cantar, tocar, e vem fazer a festa. Traz a tua pandeireta, gaita, percussão, acordeão", diz o Facebook da Xuventude, acrescentando que há serviço de bar com bebidas e petiscos, que a entrada é livre e tudo o que é preciso é "trazer ganas de festa".

O Samain tradicional galego vem de uma tradição celta de nome semelhante, que comemorava o início do inverno, uma das duas estações do ano dos celtas. Actualmente confunde-se com a tradição do Halloween, mas nas antigas sagas era o período em que se antevia o outro mundo e em que o nevoeiro mágico dispersava deixando que os elfos pudessem ser vistos pelos humanos.

Xuventude de Galicia. Rua Júlio de Andrade, 3. 2 Nov (Sáb) 21.00. Entrada livre