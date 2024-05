A Time Out diz

Um passeio que vai certamente surpreender quem desconhece esta zona da Margem Sul. No topo da arriba vai descobrir dois complexos bélicos, as Baterias de Alpena e da Raposeira, construídas para defender a barra, entre 1983 e 1911, e actualmente em ruínas, mas onde ainda se encontram três canhões, um dos quais sobre uma plataforma rotativa. Do alto da Arriba Fóssil da Costa de Caparica, conte com vistas fantásticas sobre as praias da Costa da Caparica, Tejo e farol do Bugio, e costa de Cascais. O percurso prossegue por trilhos através de pinhais densos, até às Praias de São João e à muito peculiar aldeia da Cova do Vapor.

Percurso circular de 12 km, de dificuldade moderada, desnível de 150 m e 5 horas de duração (10.00-15.00). Inscrições em Go Trekking. Ponto de encontro: Praceta do Porto de Lisboa junto à Estação Fluvial da Trafaria. 15 Jun (Sáb). 10€