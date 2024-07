Gabriel Abrantes, na Appleton

Duas curtas metragens de Gabriel Abrantes, para ver até ao fim do mês nesta exposição do ciclo Art Collections na Appleton: A Brief History of Princess X, 2016, 7'09'', da Colecção António Cachola, e Les Extraordinaires Mesaventures de la Jeune Fille de Pierre, 2019, 20', cortesia do artista e da Galeria Francisco Fino. Em ambas, diálogos e situações marcadamente cómicos convivem com o desejo de falar sobre a obra de arte. Leia o que diz Gabriel Abrantes na folha de sala.

A primeira curta parte da história da obra Princesa X, de Brancusi, que começou por ter uma versão em mármore a retratar a princesa Maria Bonaparte e acabou por ser uma escultura em bronze reluzente censurada pelo Salon des Indépendants por ter uma escandalosa aparência fálica. Na segunda curta, uma escultura de uma jovem Liberdade do Museu do Louvre ganha vida por intervenção da Vitória de Samotrácia e foge do museu porque "está farta de ser arte: insignificante, decorativa e politicamente inactiva".

Appleton. Rua Acácio Paiva, 27 r/c (Alvalade). Ter-Sáb 14.00-19.00. Até 31 Jul. Entrada livre (toque à campainha)