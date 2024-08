Geomonumento da Rua Sampaio Bruno

Quarta-feira, 7 de Agosto, vá até à Rua Sampaio Bruno. "Aqui foi mar há 22 milhões de anos" diz a parede ao lado do geomonumento onde encontra uma explicação do que está a ver. Mas, esta quarta, vai ficar a saber mais: o Museu Nacional de História Natural e Ciência organiza estes Roteiros do Conhecimento em que explica que paisagem era esta em que existiam briozoários. Não sabe o que são briozoários? Vai ficar a saber.

Rua Sampaio Bruno, 15, no cruzamento com a Rua Coelho da Rocha (Campo de Ourique). 7 Ago (Qua). 16.00-17.30. Máximo 10 participantes. Visita livre, com inscrição prévia obrigatória: geral@museus.ulisboa.pt | 213 921 808