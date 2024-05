Grand tour praias de Mafra

A Time Out diz

Saudades de 20 km a andar bem? Esta caminhada de domingo, 2 de Junho, no litoral de Mafra, é para si. “Seguimos ao longo das falésias até à Praia das Escadinhas, antes de atravessar o Vale do Safarujo, um local deslumbrante banhado pelo Rio Safarujo, que desemboca na Praia de São Lourenço. (...) O percurso atravessa campos agrícolas e vastos pastos, por trilhos onde a natureza permanece intocada, como o Trilho do Porras. (...) A partir daqui, continuaremos a caminhar junto ao mar ao longo do topo das falésias, desfrutando de vistas magníficas sobre a costa. (...) Após a caminhada, para quem desejar prolongar o convívio, faremos um piquenique partilhado ao final da tarde na Praia da Calada, aproveitando este cenário único e, quem sabe, ficar até ao pôr do sol!”, diz a guia Noémia Palmer.

Percurso circular exigente, de 20 km, 6 horas de duração. Ponto de encontro: parque de estacionamento da Praia da Calada, Encarnação, Mafra. Inscrições em Green Trekker. 2 Jun (Dom) 10.00-16.00. 15€