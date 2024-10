Green Milk From The Planet Orange, no Lounge

Esta quarta-feira 9, concerto grátis no Lounge. Depois de muito tempo em silêncio, os Green Milk From The Planet Orange, banda de Tóquio, voltaram aos discos em 2019 e esta é a primeira tour que os traz a Portugal. "A sua sonoridade (vagueante por entre as coordenadas do rock psicadélico, do progressivo, noise e punk, acalmia e estardalhaço) foi somando discos até nos presentearem já este ano com “Let’s Split (裂けても)”, um split lançado com a banda americana Fuckwolf", diz o @loungelisboa. As portas abrem às 21.00, o concerto é às 21.30 e, depois, há Joaquim Quadros & Mário Valente (dj set), a partir das 23.00

Lounge. Rua da Moeda, 1. Seg-Dom 22.00-04.00. Concerto Green Milk From The Planet Orange: 21.30. Entrada livre