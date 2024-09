GUME, no Festival Todos

Domingo 15 de Setembro, no último dia do Festival Todos, os GUME apresentam Dobra, álbum de 2022 em que reafirmaram a sua voz muito singular no panorama nacional. Os GUME são Yaw Tembe, trompete e voz; Sebastião Bergmann, bateria; André David, guitarra; Pedro Monteiro, baixo; Iúri Oliveira, percussão; Francisco Menezes, saxofones e flauta; André Murraças, saxofone tenor; e Raquel Lima, voz e texto; e revisitam formas tradicionais como a rumba cubana, o maracatu e o rara haitiano, além do jazz e do rap, criando um espaço de intersecção destas diversas influências.

Todo o programa do festival, de 12 a 15 de Setembro, em festivaltodos.com.

Festival Todos. Alameda Dom Afonso Henriques. 15 Set (Dom) 18.30. Entrada livre