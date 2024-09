Imago Lisboa – Photo Festival

Na terça, 10 de Setembro (até 15 de Novembro), no Mercado da Ribeira, inaugura a primeira exposição do festival de fotografia Imago, com "Submerged Portraits", de Gideon Mendel, fotógrafo sul-africano que apresenta este conjunto de fotos sobre as grandes inundações de 2015 no Brasil. Ao todo são nove exposições que inauguram ao longo de Setembro e até 10 de Outubro, sob o lema "Acção para um futuro verde", dedicado às alterações climáticas.

Vários locais. Set-Dez, vários horários. Mais informação em imago.lisboa.pt. Entrada livre