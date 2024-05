Inauguração de 'Irisalva Moita – fotografias de viagem'

A Time Out diz

Na terça-feira, 21 de Maio, é inaugurada uma exposição em homenagem a Irisalva Moita, fundadora do Museu da Cidade, no Campo Grande, e responsável pelas escavações do teatro romano na década de 1960. A exposição, por ocasião do 100º aniversário da olisipógrafa, presta-lhe homenagem com uma mostra fotográfica da viagem que realizou em 1975 a Itália e que ficará patente na sua Casa de Fresco do Teatro Romano.

A não perder, na inauguração, pelas 18.00, a conversa com a arqueóloga Jacinta Bugalhão, que vai pôr em destaque "o papel pioneiro de Irisalva Moita na afirmação da arqueologia urbana, partindo do trabalho desenvolvido nas escavações do Teatro Romano de Lisboa, o primeiro exemplo a nível nacional de arqueologia urbana tal como hoje é entendida e praticada", pode ler-se no site do Museu de Lisboa.

Museu de Lisboa | Teatro Romano. Até 7 Jul. 21 Mai (Ter) 18.00. Entrada livre