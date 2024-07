Aos domingos, de 28 de Julho a 1 de Setembro, o Museu do Oriente dá a descobrir uma realizadora pioneira do cinema japonês com o ciclo "Integral Kinuyo Tanaka". A mostra começa a 28 de Julho com a palestra “Quem és tu, Kinuyo Tanaka?”, pelo programador Miguel Patrício, a que se segue a exibição da primeira-longa metragem da cineasta, Carta de Amor (1953). Nesta sua primeira obra, Tanaka (1909-1977) fala da condição das mulheres que na II Guerra Mundial, após a derrota do Japão e a ocupação americana, se prostituíam como forma de sobrevivência.

Seguem-se, a 4 de Agosto, A Lua Ascendeu (1955), a 11 Para Sempre Mulher (1955), a 18, A Princesa Errante (1960), a 25, Mulheres da Noite (1961) e, a 1 de Setembro, a última obra da realizadora, uma longa-metragem a cores, Senhora Ogin (1962).

Museu do Oriente. Avenida de Brasília, Doca de Alcântara Norte. Domingos 28 Julho, 4, 11, 18 e 25 Agosto e 1 Setembro, às 18.00. Entrada livre, com levantamento de bilhete no próprio dia