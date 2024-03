Itinerários da Fé – Percurso da Baixa

A Time Out diz

Este itinerário de sábado, 20 de Abril, dá a conhecer a história e a arte ligadas à fé católica num percurso pela Baixa de Lisboa que leva os participantes a conhecer em detalhe a Sé de Lisboa, a Igreja da Madalena, a Igreja da Conceição Velha, a Igreja de São Nicolau e a Ermida de Nossa Senhora da Oliveira. Este é o segundo de quatro itinerários organizados pelo Quo Vadis-Turismo do Patriarcado de Lisboa em colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, depois do percurso do Chiado. Todos são de participação gratuita e inscrição obrigatória.

Percurso linear e fácil. Inscrições: 21 887 9549 ou turismo@quovadislisboa.com. Ponto de encontro: Largo da Sé de Lisboa. 20 Abr (Sáb) 10.00-12.30. Gratuito