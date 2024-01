A Time Out diz

Este percurso dá a conhecer a história e a arte ligadas à fé católica num passeio pela Baixa/Mouraria de Lisboa que dá a rara oportunidade de conhecer em detalhe a Igreja de Nossa Senhora da Saúde, no Martim Moniz, a do Senhor Jesus da Boa Sorte e Via Sacra, de discreta fachada no Largo das Olarias, a de Nossa Senhora do Socorro, no edifício que foi a primeira casa da Companhia de Jesus, na Rua Marquês de Ponte de Lima, e a Igreja de São Lourenço e de São Cristóvão, no Largo de São Cristóvão.

Este é o terceiro itinerário organizado pelo Quo Vadis-Turismo do Patriarcado de Lisboa em colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, depois dos percursos do Chiado e da Baixa. Todos são de participação gratuita e inscrição obrigatória.

Percurso linear e fácil. Inscrições: 21 8879549 ou turismo@quovadislisboa.com. Ponto de encontro: Igreja de Nossa Senhora da Saúde, Martim Moniz. 3 Fev (Sáb) 10.00-12.30. Gratuito