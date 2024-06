De sexta a domingo, 28 a 30 de Junho, o Festival de Jazz Bernardo Sassetti decorre no São Luiz e há outra boa notícia: no final, às 22.30, há jam sessions, com trios convidados, e são de entrada livre.

Na sexta, vá ouvir o Duarte Ventura Trio. "Ventura, Carvalho e Brito vão explorar "temas originais e do cancioneiro norte-americano, indo ao encontro do inesperado. O conceito de swing vai estar sempre acompanhado pela liberdade de intervenção de cada um", descreve o programa.

No sábado, é vez de um trio de Eunice Barbosa, de seu nome Nihuju Trio, composto pela saxofonista e cantora Eunice Barbosa, o guitarrista Hugo Gonçalves e a contrabaixista Juliana Mendonça, trio com que apresentam standards do cancioneiro americano e, por vezes, trabalham alguns álbuns específicos dos seus heróis do jazz.

No domingo, José Cavaco, jovem pianista de jazz e compositor, com licenciatura terminada em 2023, apresenta-se com dois outros músicos de jazz da nova geração: Francisco Gomes, na bateria, e Emanuel Inácio, no contrabaixo.

São Luiz. Rua António Maria Cardoso, 38 (Chiado). 28-30 Jun (Sex-Dom) 22.30. Entrada livre