A Time Out diz

Com arranque marcado para sexta, 22 de Junho, o Jardim de Verão da Gulbenkian ocupa três fins-de-semana com concertos, DJ sets, um ciclo de cinema e um programa de conversas em torno da literatura e da performance. A entrada, como já é hábito, volta a ser gratuita, num evento que existe para celebrar a diversidade cultural que cabe num único jardim.

Dino D'Santiago assina de novo a curadoria do alinhamento musical. Este fim-de-semana conte com Umafricana (Sex, 22, 18.00) e Indi Mateta (Sáb, 23, 18.00) a revezarem-se nos DJ sets e concertos com nomes como Soluna (Sex, 22, 19.00), Kimi Djabaté (Sex, 22, 17.00) e Jéssica Pina (Sáb, 23, 17.00). Assa Matusse, Berlok, Dieg ou Leo Middea, entre outros, compõem o cartaz nos próximos fins-de-semana. Haverá ainda três sessões de cinema, programadas por Maíra Zenum, e um ciclo de conversas com o dedo de Kalaf Epalanga. Programação completa aqui.

Jardim Calouste Gulbenkian. Avenida de Berna, 45 A. 22-23 Jun, 29-30 Jun e 6-7 Jul. Entrada livre