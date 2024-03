A Time Out diz

Já lá vão mais de 500 concertos desde que o Café Dias começou as suas sessões de jazz, em 2003. A partir de 2011, o Jazz às quintas nunca mais saiu da agenda (pode ver uma pequena amostra dos cartazes na cave). Casa também de criatividade gastronómica, o Café Dias publica as novidades da ementa (a nova empada é de alheira e maçã) e da programação de jazz no Facebook (página com 4,2 mil seguidores). Esta semana, o Jazz às quintas traz José Soares e Ricardo Toscano em saxofone alto, Omer Govreen no contrabaixo e João Pereira na bateria. É marcar na agenda.

Rua Pedro Calmon, 3 B (no Alto de Santo Amaro). 08.00-23.59. Jazz às quintas: 19.00-20.30 (às quintas, há jazz e não há jantares)