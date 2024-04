Jazz de Cascais: Miles Davis e a descoberta de um jazz português

A Time Out diz

Nesta sessão do programa Aprende a Ouvir, Companheiro, Luís de Freitas Branco debruça-se sobre o primeiro CascaisJazz e o seu incrível programa, que teve tudo o que era nome mportante do jazz e 10 mil espectadores. Os convidados são "Rão Kyao, saxofonista dos The Bridge em 1971, que subiu ao palco após o manifesto de Charlie Haden dedicado aos movimentos de libertação africanos que resultou na sua prisão; João Braga, fadista e organizador do festival; e Maria João, a cantora que assistiu pela primeira vez a um concerto neste Jazz de Cascais" diz o site da Antena 1.

Como forma de assinalar os 50 anos do 25 de Abril, a Antena 1, em parceria com a editora Livros Zigurate, propõe um programa na rádio pública com o sugestivo título Aprende a Ouvir, Companheiro. Luís de Freitas Branco junta convidados à volta de um gira-discos para ouvir álbuns e canções ou falar de acontecimentos igualmente incontornáveis. O programa tem oito sessões, em vários locais, entre 28 de Março e 23 de Maio.

Auditório PLMJ. Avenida Fontes Pereira de Melo, 43. 2 Mai (Qui) 19.00. Entrada livre sujeita à lotação do espaço