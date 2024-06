Jazz no Parque, no Barreiro

De sexta a domingo, 28 a 30 de Junho, mude-se para o Barreiro, que há há Jazz no Parque, com nove concertos a não perder e todos grátis.

Sexta, 28, abre com o septeto do trompetista Tomás Pimentel, às 22.00, seguido pelo sempre original colectivo L.U.M.E. – Lisbon Underground Music Ensemble, por volta das 23.30, com as suas incursões endiabradas nas práticas e vocabulários do jazz, rock e música erudita, entrando também pelo experimentalismo.

Sábado, 29, o festival começa às 17.00, com o ensemble da Escola de Jazz do Barreiro, dirigido pelo maestro Johannes Krieger. Segue-se o quinteto da pianista Clara Lacerda, às 18.00; o trio do pianista Kevin Hays sobe a palco com o baixista Drew Gress e o baterista Greg Hutchinson, às 22.00; e, por fim, as associações Porta-Jazz, do Porto, e Robalo, de Lisboa, apresentam-se num sexteto conjunto, na companhia de Hans Koller, e com o saxofonista John O’Gallagher, às 23.30.

No domingo, 30, o ensemble da Academia de Jazz – Os Franceses abre a tarde às 17.00. Uma hora mais tarde, os Ernte sobem ao palco, antes do concerto final, às 19.30, com o Wolfgang Muthspiel Trio, com o guitarrista, Scott Colley no contrabaixo e Jorge Rossy na bateria.

Parque da Cidade do Barreiro. 28-30 Jun (Sex-Dom), vários horários. Mais sobre o programa completo no site da Câmara Municipal do Barreiro. Entrada livre