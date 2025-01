Na quinta-feira 9 de Janeiro João Paulo Moreira apresenta um recital de piano no auditório do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). Vai ouvir-se Camille Saint-Saëns (1835-1921) – Étude op. 52 nº 6 “En forme de valse”, Johann Sebastian Bach (1685-1750) – French Suite nº 5 in G major BWV 816 (1722) e Franz Schubert (1797-1828) – Piano Sonata nº 21 D 960 in B flat major. Leia aqui as notas do pianista ao programa.

ISEG. Rua do Quelhas, 6. 9 Jan (Qui) 19.00. Entrada livre