Ketuk Quartet + Batucadeiras das Olaias – Festival ao Largo

Terça e quarta, 23 e 24 de Julho, são dias de músicas do mundo no Festival ao Largo. O Ketuk Quartet (ketuk é palavra indonésia que significa pulso) é um agrupamento de percussão que se apresenta com instrumentos tradicionais e com alguns outros que deverão surpreender o público. Conquistaram o 1º lugar do Prémio Jovens Músicos e vão apresentar “Tribo de marcianos”, “Trio per uno”, “Omphalo Centric Lecture” e uma homenagem à ópera, com um arranjo para quarteto de percussão para "Habanera", da Carmen de Bizet.

As Baticadeiras das Olaias são um grupo de homens e mulheres que se formou na Associação de Moradores Paz Amizade e Cores do Bairro Portugal Novo, Olaias, e que vem apresentar o espectáculo Cá bu fadiga, que celebra o batuku, central na cultura musical de Cabo Verde.

Largo do São Carlos. 23 e 24. Ter, Qua (Jul) 21.30. Entrada livre