Maria Anadon & Jazz Trio nas Tivoli Live Sessions

Esta sexta-feira, 12 de Abril, o Hotel Tivoli apresenta Maria Anadon, com um espectáculo a celebrar o Dia da Liberdade, numa interpretação mais jazzy de canções revolucionárias, acompanhada por Víctor Zamora ao piano, Nelson Cascais no contrabaixo e Alex Damasceno na bateria.

O lobby do Tivoli começa a ter lugar cativo na agenda lisboeta. Em Dezembro do ano passado encheu-se de jazzófilos que vieram ouvir Ricardo Toscano no acontecimento muito fora da caixa que foi o Jazz in Avenida. Este ano, o hotel deu início às Tivoli Live Sessions, que acontecem mensalmente e já deram a ouvir o The Cuban Piano-Cello Project, de Víctor Zamora e Yaniel Matos, em Janeiro, Filipe Sousa, com Carlos Barreto e o actor André Gago, em Fevereiro, e Kevin Hays e Ricardo Toscano, em Março.

Avenida da Liberdade, 185. Entrada livre sujeita à lotação do foyer