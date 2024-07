LES FRISSONS LES ÉTOILES E OS PIRILAMPOS

A exposição divide-se pelo rés-do-chão, onde se encontram expostos objectos e dois conjuntos de óleos sobre tela, e a cave, onde são projectados 12 vídeos em três telas no centro da sala e uma mais afastada. No site da galeria encontra a descrição das peças e uma conversa de Miguel Nabinho com Francisco Queirós de onde é destacada esta frase do artista: "Este é um caminho em que eu estabeleço um território e deixo as coisas acontecer sem eu ter nada a ver com isto. Tanto pode ser estas experiências digitais como podem ser normais, analógicas. (…) É haver uma ideia de utopia em potência. Quer dizer, aqui vai acontecer alguma coisa se nós deixarmos isto correr ad aeternum. Nós, por um lado, permitimos que aconteça algo mas, por outro lado, o tempo que nós temos não permite".