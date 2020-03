Lisboa Subterrânea - visita guiada à Galeria do Loreto

A Galeria do Loreto era uma das cinco galerias que integrava o Aqueduto das Águas Livres e era um dos grandes ramais que abastecia a Lisboa do século XVIII. Sábado vai poder embarcar numa visita guiada, conduzida pela Caminhando, que começa em 1746 e termina nos nossos dias para conhecer a história da água, dos jardins e das praças na sétima colina de Lisboa. A visita que se estende ao longo de mais de 1,5km tem o ponto final no Miradouro de São Pedro de Alcãntara. Após a saída no Miradouro, quem quiser juntar-se à tradicional caminhada pode fazê-lo, sendo que o passeio tem paragens em locais como o Bairro Alto, Igreja de Santa Catarina, S. Bento, Jardim e Basílica da Estrela, Largo do Rato e Jardim das Amoreiras.

Ponto de encontro: Rua das Amoreiras, junto ao Jardim das Amoreiras, Reservatório da Mãe d’Água. Sáb 09.45. Inscrições: www.caminhando.pt. 12€.