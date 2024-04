Maio, mês dos pirilampos

A Time Out diz

Já no fim de Abril se viam as luzinhas mágicas nos bosques e matas mais densos fora de Lisboa. Em Maio, é o mês em que pode ir à confiança para ver este que é o maior espectáculo natural do início do Verão. Tapada de Mafra, Parques de Sintra e Parque Florestal de Monsanto costumam anunciar pelo menos uma data anualmente. Mas as empresas de caminhadas na natureza têm muitas datas já anunciadas (e algumas já esgotadas). Todos os fins-de-semana de Maio e mesmo em alguns dias durante a semana, encontra um passeio nocturno para observar as luzes de acasalamento dos pirilampos.

Siga os links:

Arrábida Walks & Crafts: Serra da Arrábida | Maio e Junho

Green Trekker: Bosque do Silêncio (Sintra) e Mata de Belas | Maio e Junho

Hearts into Nature: Mata de Belas | Maio

Hike Land: Trilho das Pontes (Sintra), Olhos d'Água do Alviela | Maio, Junho e Julho

Trilhos Nocturnos: Monserrate (Sintra) | 11 de Maio