A Time Out diz

Onde? Teatro Turim

Quando? 2 Abr (Ter)

Margarida Prates é a intérprete do recital de piano solo da quarta sessão do Ciclo de Música MIMA, que tem por lema “Música escrita por mulheres, tocada por todos”. O ciclo é uma parceria entre o MIMA (Museu Internacional da Mulher, Associação), o Teatro Turim, a Junta de Freguesia de Benfica e a Antena 2 e acontece todas as primeiras terças-feiras do mês, sempre com música assinada no feminino.

Programa: Josephine Auerhammer – Variações sobre o tema “Papageno” de Mozart | Clara Schumann – 3 Romances op. 21 | Amy Beach – Barcarola | Mélanie Bonis – Mulheres lendárias – Desdémona op. 101, Mélisande op. 109 | Anne Victorino d’Almeida – Quando a Primavera vier | AD Brinita [pseud. de Maria Amélia d’Oliveira Ferraz Bravo] – Uma lágrima | Chiquinha Gonzaga – Viva o Carnaval – Carijó, Gaúcho

Estrada de Benfica, 723. 2 Abr (Ter) 19.00. Entrada livre