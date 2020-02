Marquise da Mobler

A loja de decoração Mobler ganhou uma Marquise em grande – “já tínhamos o sonho de abrir uma loja com objectos contemporâneos, porque na Mobler só temos peças originais de época, de meados do século XX. Queríamos ter plantas e trabalhar com algumas marcas, na outra loja ficaria uma misturada”, explica Cristiana Vieira, uma das responsáveis. E assim deram novo uso ao antigo armazém, com um pequeno terraço na parte de trás “muito agradável para as poessoas poderem ficar, estar”. Neste número 35 têm então uma concept store, uma loja de plantas e flores e uma cafetaria da responsabilidade do Isco, a padaria artesanal de Alvalade – pode pedir um café e um bolinho de canela, levar pão para casa, mas também comprar toda a mobília da parte exterior ou interior (sob encomenda) e as loiças onde bebe e come, uma linha exclusiva desenvolvida pela A La Pata. É uma loja espaçosa e muito completa e isso permite também receber e conhecer pessoas, e receber pop ups.