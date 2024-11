Moinhos ancestrais de Montejunto

"Ao longo do nosso trajeto pela colina do Alto da Lagoinha em direção ao Penedo dos Ovos, teremos a oportunidade de nos deslumbrar com as vistas sobre a Serra de Montejunto, os vastos vales circundantes e, se as condições meteorológicas permitirem, o mar e as Berlengas ao largo de Peniche. Passaremos por belos exemplares de moinhos, campos de vinhas e pelo antigo Convento da Visitação, agora totalmente restaurado e convertido em Turismo Rural", descreve a guia Noémia Palmer.

Percurso circular de 16,5 km, exigente e de 5 horas de duração. Ponto de encontro: Moinho de Avis, Alto da Lagoinha, Caminho do Pôr do Sol, perto da Rua do Montejunto, Montejunto. Inscrições e +info em Green Trekker. 01 Dez (Dom) 09.30-16.00. 15€