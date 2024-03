A Time Out diz

Este percurso da EGEAC dá a conhecer histórias de vida e momentos marcantes da história da cidade e do país em que as mulheres se destacaram. A revolução do 25 de Abril, naturalmente, foi o momento histórico mais importante para as portuguesas, já que instituiu a igualdade de todos os cidadãos independentemente do sexo. Assim, as mulheres passaram a ter direito ao voto e acesso a profissões que lhes estavam vedadas; caíram também um sem-fim de pequenas e grandes barreiras que limitavam o seu direito a uma vida plena. Mas a luta por estas conquistas começou muito antes. É disso e dos locais da cidade onde essas lutas tiveram lugar que trata este percurso.

Bilhetes em Blueticket. 5€. Duração: 120 minutos. Ponto de encontro: Largo de São Domingos. 9 Mar (Sáb) 15.00, 15 Jun (Sáb) 11.00