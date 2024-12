Visitas ao Museu do Tesouro Real e ao Museu de São Roque

Nesta quarta 18 de Dezembro, visita ao Museu de São Roque, às 10.00, e ao Museu do Tesouro Real, às 15.00 – é mais uma edição do Museálogos: diálogos entre museus, desta vez com visita a dois museus que possuem tesouros da realeza. No Museu de São Roque preserva-se o tesouro da Capela de São João Baptista, uma das mais importantes colecções de arte romana do século XVIII no mundo. No Museu do Tesouro Real, a exposição permanente mostra grande parte dos bens da antiga Casa Real portuguesa de Bragança.

18 Dez (Qua) 10.00 Museu de São Roque, 15.00 Museu do Tesouro Real. Duração aproximada de 1 hora em cada museu. Marcações/informações 21 324 0869/87/89 ou mail para culturasantacasa@scml.pt. Participação gratuita. Máximo de 30 participantes