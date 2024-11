MUNHAC, Jardim Botânico de Lisboa e Jardim Botânico Tropical com entrada livre

Domingo 24 de Novembro é o dia de nascimento de Rómulo de Carvalho, figura tutelar da divulgação da ciência em Portugal, e também professor, poeta e historiador. Em sua homenagem, o Dia Nacional da Cultura Científica celebra-se nesta data. As actividades gratuitas há muito esgotaram, mas continua a ter entrada livre no Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUNHAC), no Jardim Botânico de Lisboa e no Jardim Botânico Tropical, em Belém, locais que merecem sempre uma visita.

MUNHAC e Jardim Botânico de Lisboa, Rua da Escola Politécnica, 56 (Príncipe Real) | Jardim Botânico Tropical, Largo dos Jerónimos (Belém). 24 Nov (Dom) 10.00-17.00. Entrada livre