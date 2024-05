Na rota dos garranos da Serra de Sintra

A Time Out diz

Este sábado, 8 de Junho, não perca este passeio em que se vai tentar avistar os cavalos garranos que vivem em liberdade no Parque Natural de Sintra-Cascais. Esta raça autóctone do Gerês foi introduzida na encosta Sul da Serra para se alimentar do mato daquela área e assim contribuir para a redução do risco de incêndio. "A nossa caminhada penetra na Serra por caminhos entre bosques que nos levam até ao Cabeço do Vento. A partir desse ponto começamos a ver as zonas que foram vedadas para a introdução de um grupo de Garranos que agora habitam o Parque Natural de Sintra Cascais. Uma ocasião para os poder observar, tirar fotografias e usufruir da natureza envolvente". diz a guia Patrícia Cabral.

Percurso circular de 6 km e dificuldade moderada, com 3 horas de duração. Ponto de encontro: parque de estacionamento da Peninha. Inscrições em Green Trekker. 8 Jun (Sáb) 10.00-13.00. 10€