NARRATIVA apresenta Casa da Fotografia com exposição pop-up

No fim-de-semana de 23 e 24 de Novembro a NARRATIVA apresenta uma exposição pop-up de fotografia nas antigas instalações da Manutenção Militar Norte, no que será o futuro Bairro do Grilo, uma área de sete hectares que, além de outras funções residenciais e sociais, tem como objectivo agregar diferentes projectos artísticos e culturais em Lisboa. É nesse contexto que, no sábado, às 11.30, é apresentado o plano para a Casa da Fotografia e feita uma visita guiada pela exposição, construída a partir do acervo fotográfico da NARRATIVA e com obras de Alex Paganelli, Antonio Faccilongo, Asli Ozcelik, Emma Hardy, Francisco Romão Pereira,

Inês Ventura, João Silva, Joana Dionísio, José Sarmento Matos, Lea Thijs, Leonel de

Castro, Maria Abranches, Maria Beatriz de Vilhena, Mário Cruz, Nikita Teryoshin, Oksana

Parafeniuk, Rodrigo Vargas, Rui Costa e Tommaso Protti.

Rua do Grilo, 84 (Beato). 23 Nov (Sáb) 11.30 apresentação e visita guiada, 24 e 25 Nov 11.00-17.00 exposição pop-up. Entrada livre