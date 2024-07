Nascer do sol em Monsanto

Este sábado, 13 de Julho, diga adeus à cama mais cedo do que o costume e vá ver o nascer do sol a Monsanto e sentir a energia de ver a luz de um novo dia a aparecer no horizonte. A caminhada segue pelos trilhos do parque florestal e passa por miradouros de vistas panorâmicas. A partida é do Centro de Interpretação de Monsanto, às 05.45 e o regresso às 11.00. A participação é livre, mas sujeita a inscrição até às 12h30 de dia 12 de Julho em https://swki.me/xTKrWi81.

Percurso circular fácil, 05.45-11.00. Ponto de encontro: Centro de Interpretação de Monsanto. 13 Jul (Sáb). Participação livre, sujeita a marcação