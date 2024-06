A Time Out diz

"A minha fotografia trabalha a diferença como potência política e como interface para uma cidadania plena, problematizando a identidade de género e questionando outras formas de existir na diferença que problematizam e enfraquecem o poder de uma concepção binária e normativa do género. Com a série New Age Kids tornei objeto (e sujeito) da minha fotografia jovens lisboetas que não se identificam com um género normativo", diz Pauiana Valente Pimentel na folha de sala de New Age Kids, na Galeria Diferença.

"A mais recente exposição de Pauliana Valente Pimentel é acolhida pela histórica Galeria Diferença, em Lisboa, com um curioso sentido de justeza, dado que a diferença, justamente, é um tema nuclear do trabalho fotográfico da artista", diz José Bértolo, na mesma folha de sala, num texto sobre o percurso da fotógrafa – quatro páginas que vale a pena ler.

Galeria Diferença. Rua São Filipe Neri, 42, cave. De 24 de Maio até 19 de Junho. Ter-Sex 14.00-19.00, Sáb 15.00-20.00. Fecha aos feriados