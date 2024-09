No fim-de-semana de 21 e 22 de Setembro, o Teatro do Silêncio volta a apresentar "no tempo da água", em que abre o lavadouro de Carnide para uma visita imersiva ao espaço através da visualização de um filme 360° na zona do tanque e de uma carta-som na zona do estendal. O filme "conta a história de uma astronauta que atravessa o planeta Terra fazendo uma breve paragem no lavadouro para evocar memórias ancestrais através da relação do seu corpo e do toque no espaço, uma visita a um tempo e a um planeta já sem água", resumem.

Lavadouro de Carnide. 21 e 22 Set (Sáb-Dom) 10.00-17.00. Entrada livre sujeita a marcação em teatrodosilencio@gmail.com. Próximas datas: 28 e 20 Set e 5 e 6 de Out