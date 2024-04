Novo troço do Aqueduto: vale de Alcântara-Mãe d’Água

A Time Out diz

Há um novo troço visitável no Aqueduto das Águas Livres, o que permite agora fazer o percurso entre o vale de Alcântara e a Mãe d'Água das Amoreiras. Um guia habilitado do Museu da Água conduz os visitantes por este novo troço alvo de obras de reabilitação recentes e recém-inaugurado que permite ir de Alcântara às Amoreiras. O percurso começa na Calçada da Quintinha, passa por baixo do Viaduto Duarte Pacheco, segue para Campo de Ourique passando ao lado do reservatório que está por baixo do antigo campo de golfe e segue até ao Arco Triunfal (o que passa sobre a Rua das Amoreiras) e ao Reservatório da Mãe d'Água das Amoreiras.

Percurso de dificuldade moderada. Duração: 1h30. Inscrições em Go Trekking. 25€. Ponto de encontro: Calçada da Quintinha 6. 11 Mai (Sáb) 11.00-12.30. 25€