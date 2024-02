A Time Out diz

Este percurso da EGEAC dá a conhecer a zona de Arroios edificada com o nome de Bairro das Colónias ao longo das décadas de 1920-30. A homogeneidade art déco e modernista do bairro e a autenticidade e integridade que os edifícios mantêm levou a que em Dezembro de 2022 fosse submetida uma candidatura para a sua classificação pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC). O passeio foi uma das novidades de 2023 na programação de percursos do Museu de Lisboa, é provável que esgote (ou seja, apresse-se).

Bilhetes em Blueticket. 5€. Duração: 90 minutos. Ponto de encontro: Praça das Novas Nações. 16 Mar (Dom) 11.00, 06 Out (Dom) 15.00