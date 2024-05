O Caminho das Almas e as Capelas do Lizandro

A Time Out diz

No domingo, 23 de Junho, uma caminhada que junta natureza e cultura, percorrendo uma espécie de via sacra com paragens dedicadas à Senhora do Ó (igreja, cruzeiro, cemitério). A partida faz-se da Praia de São Julião em direcção ao rio Lizandro, passando por campos ao longo das suas margens até chegarmos à foz, e às imponentes vistas da costa. Um dos pontos altos do ponto de vista do património religioso é a Ermida de São Julião (século XVI), localizada sobre uma fenda geológica, que tem no seu interior painéis de azulejo que narram a vida de São Julião e Santa Basiliza, mártires do século IV. O passeio termina com um piquenique na praia, onde pode aproveitar para dar um mergulho.

Percurso circular exigente, de 20 km e 6 horas de duração. Inscrições em Green Trekker. Ponto de encontro: estacionamento ao pé do Restaurante Gota d' Álcool, Praia de São Julião. 23 Jun (Dom) 09.00-16.00. 15€