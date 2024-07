'O Edifício em Exposição', na reabertura do Mude

O Mude acaba de reabrir, com oito pisos, 6000 metros quadrados de área expositiva e novas salas até aqui inacessíveis ao público. "O Edifício em Exposição" é uma oportunidade única para ficar a conhecer a arquitectura e as transformações que o edifício conheceu ao longo do tempo, incluindo as obras de requalificação integral que transformaram um quarteirão pombalino num museu. A visita é gratuita até domingo, 28 de Julho. Posteriormente, passará a ser pago, mas com entrada livre das 17.00 às 21.00 de sexta e das 10.00 às 14.00 de domingo. Em Setembro virão novas exposições.

Rua Augusta, 24. Dom, Ter-Qui 10.00-19.00, Sex-Sáb 10.00-21.00 (horário de Verão). 11€. Entrada livre Sex a partir das 17.00, Dom 10.00-14.00. Mais informações em mude.pt