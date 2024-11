O Fantasma, de João Pedro Rodrigues, na Casa do Comum

Quarta-feira, 13 de Novembro, a Casa do Comum apresenta a Sessão #3 do ciclo Cinema Português Contemporâneo e Paisagem, com o filme O Fantasma, a primeira longa-metragem de João Pedro Rodrigues, que esteve em competição no Festival de Veneza e mostra um universo gay de engates de casa de banho, sem constrangimentos. "Uma história de solidão, angústia e sexo, em atmosfera sórdida e tom cruel." A conversa final é moderada por Inês Sapateiras.

Casa do Comum. Rua da Rosa, 285. 13 Nov (Qua) 19.00. Entrada livre